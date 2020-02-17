Москва, , 11:14 — REGNUM В Новой Москве появится централизованная система водоснабжения. К 2025 году построят 32 крупных объекта инженерной инфраструктуры, сообщили в Стройкомплексе.

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В настоящее время в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) вдоль Калужского и Киевского шоссе строятся магистральные сети для обеспечения жителей новых территорий качественной питьевой водой.

К 2020 году в Новой Москве планируется построить более 230 км водопроводных сетей. Эта система позволит подавать потребителям около 250 тыс. кубометров воды в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Новой Москвы построят газопровод протяжённостью 53 км.

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