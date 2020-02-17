Якутск, , 11:20 — REGNUM В Якутии увеличилась величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за IV квартал 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Прожиточный минимум установлен в 17 286 рублей, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года больше на 3,7%. Величина для трудоспособного населения равна 18 327 рублей, для пенсионеров — 13 888, для детей — 17 950 рублей.

По данным статистики, величина прожиточного минимума в Якутии выше в 1,6 раз или на 6 677 рублей показателей в других регионах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, минтруд Чувашии предложил уменьшить на 3,3% прожиточный минимум, врио главы региона Олег Николаев выступил с инициативой о разработке законопроекта, предусматривающего, что величина прожиточного минимума не будет снижаться.