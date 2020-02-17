Москва, , 11:07 — REGNUM Двухлетний судебный спор между ГУП «Московский метрополитен» и подрядчиком — АО «Триада-Холдинг», которое должно было в рамках почти 40 договоров подряда благоустроить вестибюли восьми станций метро Москвы, — продолжится в Девятом арбитражном апелляционном суде. Подрядчик пытается обжаловать решение, обязывающее его выплатить 300 млн рублей неустойки. Тем же решением по встречному иску с ГУП взыскано 96,4 млн рублей долга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Судебный спор между сторонами продолжается уже более двух лет — с июля 2017 года. В основу конфликта легли 38 договоров, заключённых в 2013—2016 годах. Речь в них шла в том числе о благоустройстве вестибюлей станций метрополитена и подземных пешеходных переходов, прилегающих к ним, — «Воробьевы горы», «Римская», «Коньково», «Пражская», «Юго-Западная», «Крестьянская застава», «Марксистская», «Дубровка».

Основанием для обращения в суд стало нарушение сроков реализации договоров. В ходе разбирательства была проведена экспертиза, которая уточнила суммы задолженности, стоимость выполненных работ.

Изначально ГУП требовало взыскать с АО более 4,205 млрд рублей неустойки, но позднее снизило запрошенную сумму — до 1,8 млрд рублей, но и её суд не присудил, ограничившись 300 млн рублей. АО «Триада-Холдинг» предъявило к ГУП встречный иск о взыскании более 94,645 млн рублей задолженности и 7,507 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами по четырём договорам. Иск АО удовлетворён полностью.

«Произвести зачёт первоначальных и встречных исковых требований. С учетом зачёта первоначальных и встречных исковых требований взыскать с АО «Триада — Холдинг» в пользу ГУП «Московский метрополитен» 87 138 042 руб. 18 коп. неустойки», — отметил суд в своём решении, мотивировочная часть которого изготовлена 3 февраля 2020 года.

«Триада-Холдинг» 13 февраля 2020 года обратилось с апелляционной жалобой, но она пока не принята к производству.