Сеул, , 10:48 — REGNUM В марте 2020 года в Южной Корее понизят таксы и сборы на перелёты по международным авиарейсам. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источникам, топливные сборы на международные рейсы сократятся до 19 200 вон (~$16,22) в зависимости от расстояния между городами.

Так, например, топливный сбор авиакомпании Korean Air будет варьироваться от 3 600 вон (~$3,04) до 19 200 вон (~$16,22) в зависимости от того, какое расстояние самолёт преодолеет из пункта А в пункт Б (от 804,6 км до 16 тыс. км).

Кроме того, топливный сбор на внутренние рейсы будет заморожен на уровне 5500 вон (~$4,65).