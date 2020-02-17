Москва, , 10:22 — REGNUM Временно исполняющим обязанности компании «Вымпелком» назначен Виктор Бирюков. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба компании.

Ранее сообщалось, что летом пост гендиректора покинет Василь Лацанич. Он объяснил свой уход желанием быть ближе к семье.

По словам гендиректора, в отношении бренда «ВымпелКома» — «Билайна» — сейчас разрабатывается новая долгосрочная стратегия, на этот долгий срок он оставаться её руководителем не намерен.

Читайте также: Терзиоглу подтвердил, что возглавит «Вымпелком» в июне