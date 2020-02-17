Сеул, , 10:23 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило прогноз темпов экономического роста Южной Кореи из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей агентства.

По прогнозам специалистов, в 2020 году темпы экономического роста страны составят 1,9%, что на 0,2% меньше по сравнению с прошлым прогнозом.

«Коронавируса оказывает негативное воздействие на экономическую деятельность Китая, вероятно, распространение вируса также отрицательно скажется на некоторых отраслях стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — сообщили представители Moody’s.

Известно, что международное рейтинговое агентство также понизило темпы экономического роста Японии с 0,4% до 0,3% и Китая с 5,8% до 5,2%, а также скорректировало темпы роста мирового ВВП. По прогнозам, в 2020 году показатель «Большой двадцатки» (G20) составит 2,4%, в 2021 году — 2,8%.