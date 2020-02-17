Москва, , 10:27 — REGNUM Конкурс на реконструкцию противолавинной галереи на Транскавказской магистрали (А-164, Транскам) объявило подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ». Тендер был размещен на сайте RosTender.info.

Реконструкция предусмотрена на участке от 90-го километра магистрали. По условиям конкурса, максимальная цена контракта составляет 1 млрд 961 млн рублей. От подрядчика требуется произвести работы по укреплению сооружения, провести в галерею освещение, видеонаблюдение, а также систему оповещения и заградительной сигнализации.

Срок завершения работ — декабрь 2020 года. Срок окончания приема заявок — 25 февраля.

Напомним, Транскам является единственной дорогой, которая соединяет Россию и Южную Осетию.