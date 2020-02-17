Москва, , 10:23 — REGNUM Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов возглавит президиум правительственной комиссии по развитию малого и среднего бизнеса (МСП). Такое поручение сделал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Мишустин подчеркнул, что сфера поддержки малого и среднего бизнеса является важнейшим приоритетом в работе правительства, поэтому он сам решил возглавить комиссию по вопросам развития МСП. Белоусова Мишустин попросил возглавить президиум комиссии и сделать предложения по её формированию.

Необходимо максимально учесть, чтобы в комиссии были представители того самого бизнеса, подчеркнул глава правительства.

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