Нижний Новгород, , 10:14 — REGNUM В Нижегородской области на ремонт памятников героям Великой Отечественной войны дополнительно направят 200 млн рублей Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Соответствующие поправки в бюджет внесены в Законодательное собрание. В настоящее время готовится перечень нуждающихся в ремонте памятников в районах региона.

Никитин уточнил, что более 100 заявок на ремонт памятников поступило в рамках региональной программы поддержки местных инициатив по направлению «Никто не забыт».

Как сообщало ИА REGNUM, год Памяти и славы в Нижегородской области открылся митингом в рабочем посёлке Шатки, посвященном 90-летию Тани Савичевой, который состоялся 23 января и был приурочен к Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. Таня была эвакуирована в поселок Шатки тогда ещё Горьковской области, где и скончалась в возрасте 14 лет.

27 января в Нижнем Новгороде состоялось мероприятие, посвященное Международному дню Памяти Жертв Холокоста и 75-летней годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим).