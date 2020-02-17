Екатеринбург, , 10:17 — REGNUM Доходы Екатеринбурга в 2023 году уменьшатся на 1,1 млрд рублей по сравнению с 2020 годом. Информация размещена в бюджетном прогнозе города на 2020−2025 годы, документ опубликован на сайте горадминистрации.

Согласно прогнозу, в 2023 году доходы уменьшатся до 46,3 млрд рублей (в 2020 году они составляют 47,4 млрд рублей).

Впрочем, в последующие годы доходы снова возрастут. В 2024 году они могут достигнуть 47,2 млрд рублей, в 2025 — почти 48,2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году Екатеринбург отметит 300-летие города. Также в этом году в городе пройдёт летняя Универсиада.

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