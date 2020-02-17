Москва, , 10:15 — REGNUM Южнокорейская автокомпания Hyundai может привезти в Россию бюджетную модификацию кроссовера Hyundai Creta второго поколения. Об этом сообщается на сайте журнала «За рулем».

Это авто будет аналогично версии, которая совсем недавно успешно дебютировала в Индии на Auto Expo 2020. Однако в отличие от индийского собрата российская версия будет иметь иную решётку радиатора, другие колёсные диски, а также надпись с названием машины на багажной двери.

Что касается интерьера российской Creta, то он, скорее всего, будет таким же как и у индийской версии — с модернизированной передней панелью, вертикальными дефлекторами обдува, новой системой мультимедийного комплекса и мультирулём.

В линейке моторов российской версии Hyundai Creta, вероятно, будут агрегаты от российского KIA Seltos. Данная модель оснащена 123-сильным 1,6-литровом «атмосферником» и бензиновым мотором производительностью 149 «лошадей» объёмом 2 л. Эти агрегаты сочетаются с «механикой» или вариатором.

В России премьера новинки состоится не раньше 2021 года.

Напомним, компания Hyundai Motor Group заняла лидирующую позицию среди автомобилей высокого класса в рейтинге J.D. Power. Южнокорейская компания набрала 89 баллов, потеснив японский Lexus на второе место.

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