Саратов, , 10:12 — REGNUM В арбитраж Саратовской области поступил банкротный иск к АО «Нижневолжский коммерческий банк» (НВКБанк), которое осталось без лицензии месяц назад. Иск пока не принят к производству, в качестве конкурсного управляющего предложена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Иск от ГУ Центрального банка РФ в лице отделения по Саратовской области Волго-Вятского банка поступил 14 февраля 2020 года. Агентство выступает в деле третьим лицом. Сумма претензий регулятором заявлена в размере 593 797 рублей.

От АСВ также известно, что с 3 февраля 2020 года ведутся выплаты страховых возмещений вкладчикам. Общая сумма выплат за первую неделю составила 80% от общего объёма — 6,8 млрд рублей. Их получили 12 тыс. вкладчиков, включая 280 юрлиц — малых предприятий.

Напомним, банк из Саратова, к тому моменту занимавший 179-е место в банковской системе РФ по размеру активов, лишился лицензии 24 января 2020 года. Основным акционером банка был глава наблюдательного совета Владислав Буров (почти 20%). Среди причин отзыва лицензии у АО, работавшего с 1992 года, — нарушение профильного законодательства и тот факт, что свыше 65% его кредитного портфеля составляли проблемные ссуды.

ЦБ отозвал лицензию у саратовского «НВКбанка»