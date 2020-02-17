Анапа, Краснодарский край, , 10:10 — REGNUM Обход Анапы, который станет частью скоростного коридора из Краснодарского края к Севастополю, строители планируют сдать в декабре 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Росавтодора.

Проект начали разрабатывать ещё в 2012 году, в июне 2019 года он получил одобрение Главгосэкпертизы РФ. Запланированный срок сдачи объекта — декабрь 2021 года. Новая дорога сможет пропускать около 35 тыс. автомобилей в сутки.

«Строительство обхода Анапы расширит возможности транспортной связи Крыма с материковой частью Российской Федерации. Участок станет альтернативным направлением для отрезка трассы, проходящего через Анапу. Он позволит освободить дорожную сеть города от транзитного транспорта», — отметил заместитель министра транспорта РФ — руководитель Росавтодора Андрей Костюк.

В настоящее время работы ведутся на участках обхода Анапы с 47 по 52 км, проводится реконструкция участков с 73 по 100 км и реконструкция отрезка с 52 по 73 км. Общая готовность уже составляет 45%, дорожная одежда устроена на 35%. На участке обхода планируется построить две транспортные развязки и пять путепроводов. На участке трассы с 73 по 100 км планируется строительство путепровода, устройство разворотной левосторонней петли и подходов к путепроводу, а также моста, трех транспортных развязок и пяти путепроводов. Работы планируется закончить в 2021 году. Наконец, на участке с 52 по 73 км планируется строительство трех транспортных развязок, мостов и путепроводов, одноблочных трансформаторных подстанций, локальных очистных сооружений, устройство автобусных остановок и прокладка водопропускных труб, срок окончания работ — конец 2024 года.

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