Москва, , 10:03 — REGNUM Интерес инвесторов к рисковым активам растёт, и на этом фоне рубль стремительно укрепляется, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Распространение эпидемии в Китае замедляется, в то время как вероятность принятия Центробанком новых мер по усилению экономики значительно растёт. Снижение темпов роста глобального ВВП может привести к новым вливаниям ликвидности со стороны регуляторов, а это, вероятнее всего, окажет положительный эффект на стоимость фондовых инструментов.

Интенсивнее всего деньги текут на рынок США, который продолжает бить ценовые рекорды, но и российские ОФЗ тоже набирают обороты в сложившейся обстановке. Об этом свидетельствуют тот факт, что доходность самых длинных бумаг достигла минимальных отметок.

Но не только нерезиденты приобретают рубль, интерес исходит и от отечественных экспортеров: до конца февраля им нужно выплатить около 1,5 трлн рублей в качестве налоговых выплат. Курс валюты в данный момент выглядит привлекательным, поэтому компании могут уже сейчас начать конвертировать свою выручку.

Однако есть и негативные факторы для рубля, одним из таких факторов служит сильный доллар. Укрепление американской валюты происходит благодаря хорошей макроэкономической статистике США, а также благодаря притоку капитала на фондовый рынок. Учитывая все выше перечисленное, можно прогнозировать курс рубля на уровнях — 63,50 руб./доллар и 68,90 руб./евро», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль дорожает на позитивных новостях