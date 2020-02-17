Южно-Сахалинск, , 10:07 — REGNUM Власти Сахалина планируют зафиксировать цену квадратного метра жилья в рамках «дальневосточной ипотеки». Это необходимо для того, чтобы предотвратить возможный ценовой скачок на рынке недвижимости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Минстрой области сообщил, что готов к повышению спроса на жильё в связи с вводом «дальневосточной ипотеки». Чтобы не допустить роста цен, с застройщиками планируется заключить ряд соглашений.

«Сейчас мы должны понять, какой будет спрос на квартиры, чтобы сориентировать застройщиков. Мы планируем зафиксировать цену квадратного метра именно в рамках «дальневосточной ипотеки». Для этого будем заключать социальные соглашения», — сообщила министр строительства области Татьяна Стаценко.

Как сообщало ИА REGNUM, введение «дальневосточной ипотеки» под 2% годовых привело к тому, что цены на недвижимость в регионах ДФО резко взлетели. Глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов пообещал не допустить роста цен.