Москва, , 10:02 — REGNUM Пакет законопроектов о покупке у ЦБ акций «Сбербанка» правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Первый законопроект прописывает требования и сроки перечисления средств в рамках покупки правительством РФ обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России».

Еще один законопроект направлен на устранение потенциальной проблемы конфликта интересов Банка России при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа.

«Продажа акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» позволит обеспечить единообразный подход к участникам рынка в вопросах развития финансовой системы и финансовых услуг, конкуренции на финансовом рынке», — считают в правительстве.

Определяется, что продажа обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» осуществляется на рыночных условиях по средневзвешенной цене этих акций за шесть полных календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором заключен первый договор купли-продажи. Приобретение правительством РФ акций в лице Минфина будет осуществляться в рамках управления средствами ФНБ.

В целях защиты прав миноритарных акционеров Банк России направит обязательное предложение о выкупе акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» на рыночных условиях по цене приобретения акций правительством. Выкупленные акции подлежат отчуждению в срок не позднее 31 декабря 2022 г.

В связи с прекращением контроля публичного акционерного общества «Сбербанк России» предлагается исключить положения, согласно которым в целях поддержания стабильности банковской системы и защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов Банк России на основании решения совета директоров вправе предоставлять субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы) открытому акционерному обществу «Сбербанк России».

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