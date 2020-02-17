Псков, , 10:02 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил ускорить темпы строительства нового университетского кампуса на месте бывшей гостиницы «Интурист» в Пскове. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом Ведерников заявил в ходе рабочей поездки на стройплощадку 15 февраля.

Строительство кампуса ПсковГУ на месте недостроенной гостиницы «Интурист» в Пскове Pskov.ru

«Долго раскачиваетесь, работы необходимо активизировать», — заявил Ведерников.

Врио ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина сообщила губернатору, что подписан договор между генподрядчиком и основной субподрядной организацией — компанией «Эскориал», также окончательно согласован график выполнения работ. По её словам, объект планируется сдать в конце августа, к началу нового учебного года.

Ранее заказчик работ — ПсковГУ — в одностороннем порядке расторг договор с подрядной организацией «Опрстрой» из-за несоблюдения сроков и объёмов выполнения работ.

Новым генподрядчиком по итогам конкурса стало строительное управление ФСИН России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реконструкция здания бывшей гостиницы «Интурист» под студенческий кампус ПсковГУ оценивалась в 447,5 млн рублей. Средства региону на эти цели регион получил из федерального бюджета. Контракт с ООО «Опрстрой» из Санкт-Петербурга был заключен в январе 2018 года, но к июню 2019 года достроить объект компания не успела. Предполагается, что после реконструкции на месте бывшей гостиницы в Пскове должен появиться студенческий городок с концертным залом, спортивными зонами, кафе и другими объектами современной инфраструктуры.

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