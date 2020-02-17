Москва, , 09:56 — REGNUM Самые надежные автомобили на вторичном авторынке России назвали 17 февраля эксперты портала «Автоновости дня».

Специалисты портала выделили три автомобиля, которые зарекомендовали себя, как надежные и неприхотливые в эксплуатации машины.

Одним из таких авто стало второе поколение Skoda Octavia. Выпускалась данная модели с 2004 по 2010 годы. Автомобиль чешской марки был выпущен на новой платформе. Под капотом модели находятся бензиновые и дизельные агрегаты. В число первых входят 1.6 MPI мощностью 102 л. с., 1.8 производительностью 150 л. с., а также двухлитровый мотор на 150 л. с. Линейка дизельных моторов состоит из 2-литрового турбодизеля мощностью 140 л. с. и двух двигателей от Volkswagen с прямым впрыском топлива FSI: 1.6 л мощностью 116 «лошадей» и двухлитрового производительностью 150 л. с.

Также в число самых надежных авто входит японский Nissan Almera, который производился на АвтоВАЗе. Этот автомобиль превосходно ведет себя на российских дорогах. Однако оборудован он только одним вариантом двигателя — 1,6-литровый на 107 л. с.

И последним автомобилем в этом рейтинге стал седан Toyota Corolla. Причем именно десятое поколение этого авто, которое было представлено в 2006 году. Оборудован этот седан бензиновыми двигателями на 1.3, 1.4 и 1.6 л.

Напомним, автомобили Toyota и Nissan заняли второе и третье места в марочном рейтинге самых популярных машин с пробегом на вторичном авторынке России в январе 2020 года. Первое место в этом рейтинге принадлежит отечественному бренду Lada.

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