Екатеринбург, , 09:54 — REGNUM В Екатеринбурге планируют сократить дефицит бюджета к 2021 году практически в два раза. Информация размещена в бюджетном прогнозе города на 2020−2025 годы, документ размещён на сайте горадминистрации.

Ожидается, что дефицит снизится с 1,88 млрд рублей до 945 млн рублей. Доходы бюджета составят 48,05 млрд рублей, расходы — 48,99 млрд рублей.

Муниципальный долг Екатеринбурга при этом вырастет — с 1 млрд рублей до 1,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат гордумы Тимофей Жуков заявил, что Екатеринбург потерял 75 млн рублей из-за повышения стоимости проезда в метро. В 2019 году цена проездного билета в метро поднялась до 32 рублей.

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