Додома, , 09:55 — REGNUM Технологические изменения были названы среди ключевых причин, по которым оборудование, закупленное Танзанийской компанией электроснабжения (TANESCO), не было введено в эксплуатацию, что повлекло за собой серьезные убытки. Об этом передает газета Mwananchi.

В интервью журналистам после посещения склада Курасини в Дар-эс-Саламе председатель совета директоров TANESCO Александр Кьярузи заявил, что у ряда закупленных приборов вышел срок эксплуатации. Он добавил, что многое оборудование также технологически устарело.

По итогам проверки складов Кьярузи заявил, что многое вышедшее из строя оборудование было закуплено слишком большими партиями, отметив, что, будь оно закуплено в установленные сроки, оно бы не смогло устареть.

Он заявил, что с настоящего момента следует закупать только оборудование, установка которого планируется в срок до трех лет.

Напомним, что TANESCO — ведущая энергогенерирующая компания Танзании. Компания принадлежит правительству страны, а её действия регулируются министерством энергетики и минеральных ресурсов Танзании. Компании принадлежит 98% энергетического сектора в стране.

Кьярузи подчеркнул, что, по сравнению с 2016 годом, когда он был только назначен на свой пост, компания с каждым годом терпит все меньшие убытки, и почти полностью отказалась от использования правительственных субсидий. Он добавил, что в 2016 году убытки TANESCO составляли 300 миллиардов танзанийских шиллингов (130,2 миллионов долларов США).