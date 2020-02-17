Оренбург, , 09:41 — REGNUM В Оренбургской области на начало 2020 года долг перед предпринимателями по государственным и муниципальным контрактам составил 55 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, прокуратуре пришлось неоднократно вмешиваться в отношения между чиновниками и бизнесменами, связанными с госзакупками и оплатой услуг по исполненным контактам. За три года (2017−2019) благодаря прокурорскому вмешательству выплачены долги в 2 млрд рублей.

Объем ликвидированной задолженности за 2019 год составил свыше 350 млн рублей. За год за волокиту при исполнении контактных обязательств в отношении заказчиков возбуждено 30 административных производств. Каждое виновное лицо оштрафовано на 30 тыс. рублей.

В прокуратуре отметили, что долги заказчика перед бизнесменами по госдоговорам образуются из-за невыполнения заказчиками доходной части бюджета, неисполнения плана поступления доходов от использования муниципального имущества, земли, налогов, арендных платежей, а также несвоевременного взыскания дебиторской задолженности.