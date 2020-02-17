Москва, , 09:28 — REGNUM Нефтяные котировки 14 февраля продолжили рост. Торги стартовали с отметки $56,40 за баррель марки Brent, затем цена снизилась к $56,10 после чего перешла к росту, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб.

«К началу американской торговой сессии цена поднялась до $57,50, а завершила день чуть ниже, вблизи $57,30. Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал рост числа активных нефтяных платформ в США за неделю на две единицы, до 678, но это не повлияло на котировки нефти.

17 февраля утром черное золото торгуется с небольшим понижением, вблизи $57,20 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent $56,60−57,70 за баррель.

Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $53,20 и $59,80», — пояснил эксперт.

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