Сеул, , 09:31 — REGNUM В 2019 году экспорт южнокорейской кинопродукции составил 44,8 млрд вон (~$37,88 млн), что на 8,9% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского совета по кинематографии (KOFIC).

Согласно опубликованным данным, в прошлом году Южная Корея экспортировала 574 кинокартины, что на 29 картин меньше, чем в 2018 году.

Отмечается, что самым крупным импортером корейских фильмов в прошлом году стал Тайвань, за ним следуют Япония и США.

«Китай и Юго-Восточная Азия по-прежнему остаются крупнейшими экспортными направлениями Южной Кореи, — отметил представитель KOFIC. — В ближайшем будущем мы намерены вывести наш кинематограф на рынки стран Юго-Западной Азии, Восточной Европы и Латинской Америки».