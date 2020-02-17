Тбилиси, , 09:22 — REGNUM Инвестиционная привлекательность Грузии, с точки зрения торговой палаты ЕС «EuCham», снизилась. Это следует из опубликованного 17 февраля ежегодного рейтинга Best European Countries for Business.

Ранее Грузия занимала там 16-ю позицию, имея 71 балл, а теперь переместилась на 18-ю после снижения показателей привлекательности до 70 баллов. В рейтинг включены 46 европейских стран.

Сообщается, что он составлен на основе индексов Всемирного банка и неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе ряд членов Конгресса США написали правительству Грузии письма с резкой критикой их внутренней политики. Конгрессмены заявляли, что отступление от демократических ценностей, которые якобы происходят в Тбилиси, снизят инвестиционную привлекательность страны.