Ульсан, Южная Корея, , 08:57 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor Company возобновит работу своих заводов, расположенных в городе Ульсан, с 17 февраля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания возобновила работу линии пятого завода в Ульсане, на которой производятся Genesis G90 и Genesis G80.

Напомним, что 7 февраля компания Hyundai была вынуждена остановить все свои производственные линии из-за недостатка запчастей из Китая, где объявлена эпидемия коронавируса нового типа, а 11 февраля — частично возобновила производство.

Известно, что 12 февраля южнокорейская компания запустила завод в городе Асане, однако завод в городе Чонджу, на котором производят автобусы и грузовые автомобили, предположительно, возобновит свою работу лишь 21 февраля.