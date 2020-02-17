Чебоксары, , 08:50 — REGNUM В чувашской Шумерле может прекратить производственную деятельность МУП «Водоканал», где в прошлом году введено наблюдение. Данный вопрос вынесен об обсуждение комитета кредиторов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

3 марта в Шумерле пройдёт собрание кредиторов, которые обсудят семь вопросов. Сначала отчёт представит временный управляющий, затем кредиторы должны будут принять решение о введении последующей процедуры банкротства, образовать комитет кредиторов, определить кандидатуру арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, выбрать реестродержателя.

Последний вопрос в повестке дня — «о прекращении производственной деятельности» «Водоканала».

Напомним, МУП ПУ «Водоканал» зарегистрировано в 2000 году, учредителем выступил шумерлинский городской комитет по управлению имуществом. Номинальная стоимость доли в рублях составила 322 тыс. рублей. Основной вид деятельности предприятия — распределение воды для питьевых и промышленных нужд.

Как сообщало ИА REGNUM, определением Арбитражного суда Чувашии от 30 июля 2019 года в отношении муниципального унитарного предприятия «Шумерлинское производственное управление «Водоканал» по заявлению УФНС введена процедура наблюдения. Решением суда от 3 октября 2019 года требования налоговой службы включены в реестр требований кредиторов в сумме 9 585 176 рублей 1 копейка (страховых взносов и НДФЛ) во вторую очередь.

Читайте ранее в этом сюжете: В чувашской Шумерле под наблюдение попал муниципальный «Водоканал»