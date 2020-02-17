Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, , 08:46 — REGNUM Более 20 процентов всех лесных вырубок, осуществлённых на арендной территории МК «Рассвет» в Петровск-Забайкальском являются незаконными. Как сообщает сегодня, 17 февраля, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на вице-премьера регионального правительства Андрея Гурулева, речь идёт о выявленных107 случаях незаконной рубки деревьев на территории 221 гектара.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2019 г. Байкальская природоохранная прокуратура обнародовала итоги проверки, заявив о том, что в сфере лесовосстановления в Забайкалье выявлены нарушения, характер и масштабность которых говорит о том, что соответствующие ведомства долгое время не выполняли свою работу.

В начале февраля 2010 года жителям посёлка Атамановка Читинского района удалось добиться временного прекращения вырубки леса близ населённого пункта.

Читайте также: Жители забайкальского села добились приостановки вырубок леса

Читайте также: «Кто-то начал вырубать наш лес»: в Забайкалье хотят перекрыть дорогу