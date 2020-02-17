Нью-Йорк, США, , 08:45 — REGNUM Эпидемия коронавируса вызывает снижение импорта нефти в Китай, что оказывает негативное влияние на нефтяные котировки. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На рынке образуется избыточное количество нефти? из-за чего происходит снижении мировых цен.

Так, цена на нефть марки Brent на апрельские фьючерсы снизилась на 0,28% — до $57,16 за бочку.

Апрельские фьючерсные поставки нефти марки WTI снизились на 0,1%, составив $52,27 за баррель.

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