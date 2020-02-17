Париж, , 08:44 — REGNUM Французская компания розничной торговли Carrefour приобретает 30 магазинов в Бразилии, сообщает Le Figaro.

Александр Бомпар, председатель и главный исполнительный директор группы Carrefour, заявил, что эта операция «является наиболее значимой, проведенной группой Carrefour в Бразилии с момента приобретения Atacadão в 2007 году».

Группа Carrefour объявила, что ее бразильская дочерняя компания Grupo Carrefour Brasil подписала соглашение с Makro Atacadista SA о приобретении 30 магазинов Cash & Carry, расположенных в 17 штатах Бразилии, по цене 1,95 млрд реалов (примерно 420 млн евро).

Эти 30 магазинов, общая площадь которых составляет более 165 000 м², достигли общего оборота в 2,8 млрд реалов в 2019 году. Carrefour планирует преобразовать эти магазины в собственный бренд Atacadão в течение 12 месяцев после завершения сделки и увеличить оборот приобретенных магазинов более чем на 60%.

«Благодаря этой сделке мы укрепляем свое присутствие на бразильском рынке, втором рынке группы Carrefour после Франции», — отметил Александр Бомпар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский ретейлер Carrefour открыл в Париже свой первый ресторан под названием «Bon Appétit».

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