Москва, , 08:46 — REGNUM По итогам января 2020 года на российском авторынке было продано на 1% больше автомобилей Volkswagen по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за прошлый месяц в стране было продано 6269 машин немецкой марки. Доля Volkswagen на авторынке России составила 6,1% среди других автопроизводителей, представленных в стране.

Модельный рейтинг немецкой марки в январе 2020 года возглавил седан Polo. За отчетный период продажи этой модели упали на 6%, до 3483 экземпляров. Вторую строчку занял кроссовер Tiguan, чьи продажи, наоборот, выросли на 33% по сравнению с январем 2019 года. Всего в России было продано 2273 экземпляра.

Ранее вице-президент Volkswagen по маркетингу и стратегии продуктов Хейн Шефер заявил, что из-за низкой окупаемости пикапа Volkswagen Atlas Tanoak руководство автокомпании отказалось от его серийного производства.

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