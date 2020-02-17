Нур-Султан, , 08:42 — REGNUM Объем денежных переводов из-за рубежа в Казахстан по итогам 2019 года составил 344,6 млрд тенге ($913 млн), что на 4,8% меньше, чем годом ранее. Об этом 17 февраля сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Объем переводов из России сократился на 28,5%, до 129,6 млрд тенге ($343 млн), из Южной Кореи — вырос на 15,7%, до 65,7 млрд тенге ($174 млн), из Узбекистан — вырос на 30,6%, до 31 млрд тенге ($82 млн).

Напомним, по итогам 2018 года через международные системы денежных переводов в Казахстан отправили 362 млрд тенге ($959 млн), что на 18,2% больше, чем в 2017 году.

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