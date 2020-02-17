Москва, , 08:33 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск от ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» к ПАО «Туполев», с которым истца связывают контракты, в том числе на ремонт, поставку колёс и различных запчастей. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от завода поступило 12 февраля 2020 года. Сумма претензий — 211 748 652,21 рубля.

Завод работает с 1932 года в Балашихе. На сегодня он производит в том числе взлётно-посадочные устройства для авиации, а также иные комплектующие для самолётов и вертолётов. С ПАО «Туполев» компанию связывают не менее шести контрактов на сумму более 294 млн рублей. В них речь идёт о поставке колёс, ремонте.

В арбитраже на сегодня имеется также не до конца рассмотренный банкротный иск к заводу из Балашихи. В начале февраля 2020 года в дело вступило московское ООО «Кванта». Первоначально иск был подан в декабре 2019 года ООО «НПК Сервисснаб» и ООО «Альтрмет». 14 февраля «Сервисснаб» обратился с заявлением об отзыве иска, но в деле есть ещё иные претензии кредиторов, потому производство по нему не будет прекращено после отзыва