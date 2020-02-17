Чита, , 08:15 — REGNUM По итогам состоявшегося 12 февраля в Москве заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провёл глава российского правительства Михаил Мишустин, губернатор Забайкальского края Александр Осипов поставил задачу контролировать реализацию национальных проектов на территории региона и не допускать срывов по графику. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

«Нам необходимо контролировать качество работ по реализации нацпроектов в Забайкалье, эффективность этой работы и исключение возможности срывов», — пояснил глава Забайкалья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года забайкальские власти заявили о том, что полностью выполнили три национальных проекта: «Поддержка малого и среднего предпринимательства», а также нацпроекты «Культура» и «Здравоохранение». В 2020 году на реализацию 32 национальных проектов в Забайкалье предусмотрено 11,6 миллиарда рублей.

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