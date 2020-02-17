Москва, , 08:09 — REGNUM Банк России изменит критерии определения сомнительных операций, после которых будут блокировать счет. Об этом сообщает РБК.

Сообщается, что регулятором планируется убрать из более 100 существующих критериев, по которым банки выявляют сомнительные переводы, операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами, а также «нестандартные и сложные» расчёты.

В новые критерии собираются добавить частое снятие денег физлицами в случае поступления средств от компании или индивидуального предпринимателя. Также подозрительными будут считать отказ клиента банка от разовой операции.

Перечень критериев не изменялся на протяжении восьми лет.

Как сообщало 14 февраля ИА REGNUM, ЦБ РФ не будет вводить комиссии за переводы по номеру телефона.

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