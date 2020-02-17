Петропавловск-Камчатский, , 07:44 — REGNUM 7 млрд рублей получит Камчатский край в 2020 году на реализацию национальных проектов. Большую часть власти региона намерены направить на реализацию нацпроекта «Демография», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Общее кассовое исполнение по всем нацпроектам в 2019 году на Камчатке составило 91%. В 2020 году самым крупным национальным проектом региона остаётся проект «Демография», — сообщил председатель правительства Камчатки Роман Василевский.

По некоторым нацпроектам отмечается отставание. Чуть более, чем на 70% составило исполнение по нацпроектам «Экология» и «Жильё и городская среда». Не достигнуты значения целевых показателей по нацпроекту «Здравоохранение», особенно в части снижения смертности населения. В 2020 году на реализацию таких мероприятий планируется направить дополнительно 440 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, главную больницу Камчатского края сотрясают скандалы, в которые уже вмешались СК РФ и Генпрокуратура. Врачи жалуются на то, что им нечем лечить пациентов, а главврач в ответ запрещает им, и пациентам, общаться с журналистами. На Камчатке строится настолько мало нового жилья, что власти усомнились в возможности участия региона в программе льготной дальневосточной ипотеки.