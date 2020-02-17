Новосибирск, , 07:21 — REGNUM Новосибирская область один из немногих регионов в России, который активно выпускает ценные бумаги. Кроме того, государственный долг области за последние четыре года снизился на 13% — во многом, благодаря погашению банковских кредитов, отметил кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари, комментируя ИА REGNUM информацию о том, что госдолг Новосибирской области растёт.

Эдуард Коложвари «Для покрытия дефицита бюджета регионы используют известный инструментарий: дешёвые бюджетные кредиты (0,5−2,5% годовых), и рыночные инструменты — ценные бумаги (8−9% годовых), кредиты коммерческих банков (6−8% годовых). У Новосибирской области эта пропорция на конец 2019 года такова — бюджетных кредитов — 50,5%; ценных бумаг — 45,2%, банковских кредитов до недавнего времени было 4,3% на сумму 1,5 млрд рублей. Необходимо отметить, что государственный долг региона за последние четыре года снизился на 13% — с 40 млрд рублей до 34,8 млрд рублей, во многом благодаря погашению банковских кредитов. Наш регион — один из немногих в стране, который активно выпускает ценные бумаги. Последнее погашение облигаций на сумму 7 млрд рублей произошло 8 октября 2019 года».

По словам эксперта, коммерческие банки охотно кредитуют регионы, поскольку это «высококлассные заёмщики», проблем с погашением долга не возникает.

«Ставки по таким кредитам в последнее время значительно ниже рыночных, и Минфин, скорее всего, заместил кассовый разрыв бюджета, образовавшийся вследствие погашения транша облигаций. Технически, взять кредит у коммерческого банка проще, чем подготовить выпуск ценных бумаг. Если ставка по такому кредиту ниже, чем по купонному доходу по облигациям, то эта сделка целесообразна и выгодна. На мой взгляд, операция носит технический характер, бесконтрольно увеличивать банковские заимствования не позволяет Минфин РФ и при необходимости их заместят ещё более дешевыми «федеральными» деньгами», — считает Коложвари.

Как сообщало ИА REGNUM, госдолг Новосибирской области на 1 февраля составил 44,21 млрд рублей. По сравнению с 1 января 2020 года он не изменился, а вот с декабря 2019 года вырос почти на 10 млрд (на 1 декабря 2019 года — 34,85 млрд рублей).

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