Новосибирск, 17 февраля 2020, 07:21 — REGNUM Новосибирская область один из немногих регионов в России, который активно выпускает ценные бумаги. Кроме того, государственный долг области за последние четыре года снизился на 13% — во многом, благодаря погашению банковских кредитов, отметил кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари, комментируя ИА REGNUM информацию о том, что госдолг Новосибирской области растёт.
По словам эксперта, коммерческие банки охотно кредитуют регионы, поскольку это «высококлассные заёмщики», проблем с погашением долга не возникает.
«Ставки по таким кредитам в последнее время значительно ниже рыночных, и Минфин, скорее всего, заместил кассовый разрыв бюджета, образовавшийся вследствие погашения транша облигаций. Технически, взять кредит у коммерческого банка проще, чем подготовить выпуск ценных бумаг. Если ставка по такому кредиту ниже, чем по купонному доходу по облигациям, то эта сделка целесообразна и выгодна. На мой взгляд, операция носит технический характер, бесконтрольно увеличивать банковские заимствования не позволяет Минфин РФ и при необходимости их заместят ещё более дешевыми «федеральными» деньгами», — считает Коложвари.
Как сообщало ИА REGNUM, госдолг Новосибирской области на 1 февраля составил 44,21 млрд рублей. По сравнению с 1 января 2020 года он не изменился, а вот с декабря 2019 года вырос почти на 10 млрд (на 1 декабря 2019 года — 34,85 млрд рублей).
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