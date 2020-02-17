Новосибирск, , 06:55 — REGNUM Ограничено авиасообщение Новосибирска с Китаем, в то же время увеличено количество рейсов на Дальний Восток, сообщил генеральный директор АО «Аэропорт Толмачёво» Евгений Янкилевич.

«Безусловно, китайское направление является одним из перспективных направлений дальнего зарубежья в маршрутной сети аэропорта «Толмачёво», и мы надеемся, что авиасообщение с Китаем будет восстановлено в ближайшее время, — заявил он на пресс-конференции. — С другой стороны, мы получили возможность увеличения частоты авиасообщения с городами Дальнего Востока».

В январе 2020 года объём пассажирских перевозок на направлениях Дальнего Востока и Восточной Сибири увеличен на 12%. Ожидается рост количества рейсов в Хабаровск, Якутск, Иркутск, Магадан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что здравпункт новосибирского аэропорта «Толмачёво» приведён в готовность для оказания помощи и выявлении больного с подозрением на коронавирус.

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