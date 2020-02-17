Якутск, , 06:39 — REGNUM Якутия вошла в топ-3 регионов РФ по стоимости путёвок в санатории.

Читайте также: Пытаясь купить путёвку в санаторий, жительница Пензы потеряла деньги

Портал внутреннего туризма ТурСтат проанализировал цены на отдых в санаториях зимой и весной.

Самым дорогим оказался санаторный отдых в Адыгее, здесь один день обойдётся в 3 470 рублей, в Югре — 3 400 рублей, в Якутии — 3 285 рублей.

Самый дешёвый отдых в санаториях Приморья — по 1 100 рублей в день, в Хабаровском крае — 1 500 рублей, на Сахалине — 1 875 рублей. В остальных дальневосточных регионов цены не представлены.

Как сообщало ИА REGNUM, 44-летняя жительница Пензы перевела более 54 тыс. рублей за путёвку в санаторий Краснодарского края. Она подала заявку на бронирование номера сроком на 10 дней на сайте в интернете и попала на мошенников.