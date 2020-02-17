Якутск, , 06:35 — REGNUM С начала года в Якутии отмечено снижение тарифов на вывоз мусора на 60%. Тогда как в других регионах произошло значительное увеличение сумм.

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«Наибольшее снижение тарифов на вывоз мусора зарегистрировано в Якутии — на 60%. На 30−40% тарифы снизились в Алтайском, Камчатском и Красноярском краях, Коми, Томской и Приамурье», — пишет «ВашГород».

А вот в Башкирии, на Колыме, в Нижегородской, Ленинградской и Кемеровской областях тарифы повысились. В 30 регионах цена за вывоз мусора не изменилась.

Например в Магаданской области тарифы увеличились с 235,9 до 312,9 рублей.

Депутаты Госдумы РФ намерены направить запрос в УФАС, чтобы в этих регионах проверили ценообразование.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Синегорье Колымы почти два месяца не убирается мусор. Бытовыми отходами завалены практически все территории жилых домов.