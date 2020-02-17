Южно-Сахалинск, , 06:36 — REGNUM В Южно-Сахалинске в 2020 году откроют новую гостиницу с водно-оздоровительным комплексом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Проект реализуется в рамках ТОР «Горный воздух». Его уже назвали уникальным с точки зрения инженерии и технологий. Отель «4 звезды» на 80 номеров будет дополнен SPA — комплексом.

Как сообщало ИА REGNUM, развитие ТОР «Горный воздух» на Сахалине проходит с экологическими скандалами. Местные жители, учёные и экологи полагают, что гигантское строительство уничтожает уникальную природу Сахалина.