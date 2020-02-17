Пекин, , 05:25 — REGNUM Центральный паритетный курс юаня укрепился к доллару США на 48 базисных пунктов, сообщает 17 февраля агентство Синьхуа.

Таким образом, курс доллара по отношению к китайской волюте составил 6,9795 юаней за доллар США.

Напомним, что с лета 2019 года юань серьезно ослаб к доллару США на фоне торговых войн, развязанных США против Китая. Тогда впервые за долгое время доллар стоил больше 7 юаней.

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