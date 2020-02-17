Рига, , 05:21 — REGNUM Заместитель главы Бюро по борьбе и предотвращению коррупции Латвии (KNAB) Илзе Цируле сообщила, что ведомство испытывает кадровый голод, пишет портал mixnews.lv.

Из 150 штатных мест заполнено только 135. KNAB необходимы сотрудники способные заниматься, например, финансовой аналитикой, однако, существующий бюджет Бюро не позволяет предложить таким специалистам достойную их уровня знаний оплату.

Это проблема характерна для всех органов правопорядка Латвии, включая полицию, признала Цируле.