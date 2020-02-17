Рига, , 05:17 — REGNUM Министр сообщений Латвии Талис Линкайтс открыл железнодорожную линию между Литвой и Латвией по маршруту Елгава — Реньге — Мажекяй, пишет портал LSM.

11 назад под предлогом износа путей Литовская железная дорога самовольно разобрала рельсы на участке Реньге — Мажекяй. Все эти годы ушли на то, чтобы восстановить дорогу. В спор сторон вмешивалась Еврокомиссия, оштрафовав Литовскую железную дорогу (Lietuvos geležinkeliai) на 27,873 млн евро. Ранее латвийская сторона декларировала намерение взыскать с соседей штраф за годы простоя.

Восстановление 19 километров путей и сопутствующей инфраструктуры обошлось 9,4 млн евро. Теперь грузам Мажекяйского нефтеперерабатывающего завода открыто железнодорожное сообщение к портам Латвии. Талис Линкайтс пообещал возобновить переговоры с Lietuvos geležinkeliai о восстановление пассажирского сообщения.