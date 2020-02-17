Анадырь, , 05:12 — REGNUM В 2019 году жители Чукотки взяли 554 ипотечных жилищных кредита на общую сумму 1,7 млрд рублей. При этом регион оказался единственным на Дальнем Востоке и одним из пяти в РФ, где объём выдачи ипотеки увеличился.

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Средняя ставка по ипотеке к концу 2019 года составляла 9%. В сравнении с 2018 годом на Чукотке количество выданных кредитов на жильё увеличилось на 0,7%, объём — на 11%. В среднем жители Чукотки берут ипотеку на 15 лет.

Совокупная задолженность по ИЖК на 1 января 2020 года — 3,7 млрд рублей, увеличение за год на 22%. Уровень просроченной задолженности уменьшился с 0,2% до 0,1%, это тоже самое низкое значение среди дальневосточных регионов, пишет ИА «Чукотка».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, снижение ставки по ипотеке приведёт к тому, что заёмщикам будет сложнее её получить, а банкам придётся маневрировать, чтобы сохранить свою прибыль.