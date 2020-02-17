Нижний Новгород, , 04:18 — REGNUM В нижегородский арбитраж поступил иск с требованием признать банкротом поставщика по более чем 130 госконтрактам на различные продукты питания. Среди заказчиков товаров у ООО «Каскад-НН» была и нижегородская академия МВД. Иск о банкротстве, поданный банком, пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление к ООО подано Сбербанком 11 февраля 2020 года. Основанием стал долг в размере 44 224 581,59 рубля. Подробности появления задолженности пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, ООО создано в декабре 2012 года в городе Бор для оптовой торговли пищевыми продуктами. Уставный капитал — 49,885 млн рублей. С декабря 2019 года компания числится в стадии ликвидации. Владелец — Алексей Парамонов, директор — Владимир Парамонов. Компания была в числе соучредителей ликвидированного в 2017 году сельхозкооператива «Губернское».

По открытым данным, ООО выступало в разные года поставщиком по свыше 120 госконтрактам на сумму более 65 млн рублей. Среди частых заказчиков была и нижегородская академия МВД. с которой заключено более 20 контрактов. Один из последних контрактов подписали в сентябре 2019 года на поставку хлеба. Его сумма — более 4 млн рублей. Именно академия включила ООО в список недобросовестных поставщиков в январе 2020 года. В реестре компания пробудет год.