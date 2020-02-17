Саратов, , 03:44 — REGNUM Верховный суд России поставил точку в одном из споров за федеральное имущество Саратовского авиазавода, которое сегодня пытаются вернуть из чужого незаконного владения на баланс государства. В деле, рассмотренном верховными судьями, речь шла о защитном сооружении гражданской обороны второго класса защиты (убежище №5) общей площадью 648 кв. м, расположенном в Саратове. У коммерческой компании был изъят объект, но суды предыдущих инстанций право собственности Российской Федерации на него не признали, и тогда Росимущество Саратовской области обратилось в Верховный суд РФ, который иск удовлетворил и указал на ряд важных моментов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ответчиком в споре по убежищу выступало ООО «Перспектива-2011», у которого Росимущество по региону и истребовало убежище №5, являющиеся объектом гражданской обороны. Третьими лицам в споре участвовали областная прокуратура, ГУ МЧС РФ по Саратовской области, региональное управление Росреестра.

Убежище было частью производственного здания авиазавода, занимая подземный этаж. В феврале 1991 года было зарегистрировано коллективное предприятие «Саратовский авиационный завод», созданное в процессе приватизации. В материалах суда уточнялось, что «при разграничении государственной собственности объекты гражданской обороны были переданы в федеральную собственность» в силу действовавших норм закона.

«Оценив имеющиеся в деле доказательства и указав, что общество приобрело объект гражданской обороны у неуправомоченного отчуждателя, суд не нашёл оснований для признания его добросовестным приобретателем и, руководствуясь статьей 302 ГК РФ, удовлетворил иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения», — уточнил судья, добавив, что «Российская Федерация является собственником спорного объекта недвижимости, право собственности на который возникло до вступления в силу закона №122-ФЗ и признается юридически действительным при отсутствии государственной регистрации».

Верховный суд отметил, что в материалах дела нет доказательств выбытия убежища из владения РФ, что «исключает как фактическую передачу спорного убежища публичным собственником предприятию» и его переход в результате приватизации, так и последующее «правопреемство в результате внесения имущества в уставный капитал ответчика».

"Это решение по убежищу №5, но оно ставит все точки в споре, был ли приватизирован САЗ или он находился в федеральной собственности. РФ не передавала имущества и не теряла права собственности», — отметил ветеран авиазавода, активист-общественник Александр Бернадский.

В Саратове у бизнеса массово изымают незаконные земли

Напомним, завод, с 1931 года выпускавший самолёты для авиации страны, прекратил своё существование в 2012 году, после того как его провели через процедуру банкротства. Позднее земли, недвижимое имущество, включая некоторые убежища, оказалось в частных руках. По инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина была создана рабочая группа, в задачи которой вошёл возврат имущества на баланс государства из незаконного владения частных лиц. В суды была направлена серия исков, по ряду из них слушания продолжаются, а часть уже удовлетворена. К примеру, у ООО «Торговый центр «Оранжевый», принадлежащего агробизнесмену из списка Forbes, осенью 2019 года одним из решений изъяли сразу 17 наделов.