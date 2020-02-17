Казань, , 03:04 — REGNUM Итоги работы агропромышленного сектора в 2019 году подвели в Татарии, отметив, что в целом было произведено продукции на 461 млрд рублей. В ПФО по доле валовой продукции сельского хозяйства республика заняла первое место, а в России в целом — четвёртое, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на доклад министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова.

Опередили Татарию по данному показателю, составившему 250,9 млрд рублей, только Краснодарский край — 427,3 млрд рублей, Ростовская область — 303,1 млрд рублей и Белгородская область — 272,8 млрд рублей. В Приволжском федеральном округе на Татарию пришлось 19% ото всей валовой сельхозпродукции.

По словам министра, в валовом региональном продукте региона доля агросектора выросла на 1,3% (с 14,7 до 16%). Больше всего в объёме дало производство пищевых продуктов — 178,1 млрд рублей и животноводство — 126,5 млрд рублей.

Прирост денежной выручки в агрокомплексе был на 15%, до свыше 119 млрд рублей (с 103,2 млрд рублей), а прибыль выросла на 0,4% — с 8,8 до 9,9 млрд рублей. Министр также отметил снижение доли убыточных хозяйств. Только 7% хозяйств Татарии на сегодня неприбыльны.

Отметил Марат Зяббаров и проблемы в отрасли. К примеру, в 2019 году к весне в Татарии погибло 218 тыс. гектаров озимых культур при общем ущербе 1,4 млрд рублей. Аграриям Минсельхоз РФ возместил только ущерб по застрахованной части — 59,7 тыс. гектаров, а это составило лишь десятую часть — 120 млн рублей.