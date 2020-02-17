17 февраля 2020 | Время чтения 7 мин

После того как политическая и судебная система Белоруссии будут поставлены под контроль Запада, начнётся банкротство нерентабельного госсектора, который составляет сейчас 70% белорусской экономики. Приватизация будет происходить по политическим критериям, и всё важное (а это примерно 25 предприятий) попадёт в руки американских ТНК. Всё остальное, как в Прибалтике, будет закрыто и продано на металлолом.

Александр Халдей, , 12:25 — REGNUM Как стало известно СМИ, после Крымской весны 2014 года президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к властям США с просьбой пересмотреть отношения и оказать помощь в противостоянии Москве, вызвав тем самым немалое удивление в Вашингтоне. Тем не менее просьбу услышали. Позиция Лукашенко по Крыму не раз вызывала похвалу Госдепа.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Лукашенко в подтверждение серьёзности своих намерений даже пригласил представителей НАТО на учения, показывая, что готов открыть возможность проникновения в Белоруссию разведывательным структурам США для того, чтобы они убедились в реальности интереса Лукашенко к пересмотру отношений с Западом. Именно этим и займётся с июля нынешнего года открываемое вновь в Минске американское посольство.

Разумеется, Лукашенко понимает, что главным объектом разведактивности Запада в Белоруссии будет Россия. Побочные эффекты в виде укрепления прозападной оппозиции в Белоруссии Лукашенко надеялся купировать с помощью КГБ и демонстрации лояльности. Уже сама эволюция Лукашенко в сторону Запада должна была сделать вопрос его смещения неактуальным. Во всяком случае, так он полагает, имея для этого серьёзные основания.

Слияние Белоруссии с Россией в одно общее государство означало лично для Лукашенко потерю опоры на Западе в его столкновении с мощной машиной российской государственности. Это уменьшало его политический ресурс до статуса российского губернатора. По этой причине интересы Запада и Лукашенко в недопущении любой интеграции с Россией, дающей ей возможности геополитического расширения и усиления, совпали.

При согласии на объединение с Россией Лукашенко превращался во врага Запада. Потоки русофобской активности белорусской элиты и Запада обрели точку сборки. Так рухнул миф о союзе с Россией и тайно стал строиться союз с Западом.

В адрес Лукашенко усиливающимся потоком пошли открытые обещания помочь, если он проявит твёрдость и последовательность в противостоянии продвижению России на Запад. Понимая, что в случае лишения Белоруссии российских дотаций в стране наступит экономический коллапс, Запад пообещал Лукашенко поставки нефти и газа, а так как цена будет высокой, то в пакете прилагались меры финансовой помощи.

Однако сразу были сделаны оговорки, что всё это возможно только в случае начала демонтажа политического режима Лукашенко, где предусмотрена и его замена. Требование демократизации и соблюдения прав человека — это требование снять препоны для прозападной пятой колонны в Белоруссии, которую Лукашенко рассматривает как конкурента в борьбе за симпатии Запада.

Железнодорожный вокзал Минска © ИА REGNUM

Для становления Западу «классово близким» Лукашенко полностью перехватил всю националистическую риторику и практику оппозиции. Больше того — он усилил её административным ресурсом госаппарата, а саму оппозицию сделал приводным ремнём и подконтрольной силой.

Однако Запад никогда не будет считать Лукашенко оптимальной фигурой, так как тот показал себя слишком своенравным и ненадёжным. Во главе Белоруссии должны находиться только те, кто своим возникновением обязан США, типа Гуайдо, Порошенко или Саакашвили. Люди ниоткуда, полностью зависимые от ЦРУ.

Даже Макей соответствует этому требованию не полностью и устроит Запад только как очередная переходная фигура. Пока в Йеле не подготовят настоящего «президента Белоруссии» с двойным гражданством, английским акцентом и выпускным дипломом на тему «Основные методы колониального администрирования США в Восточной Европе».

Логика противостояния России заводит Лукашенко в тупик, где его радостно ждут США, за спиной которых улыбается Германия, суетится Австрия и кивает Британия. Этот тупик уже начал показывать первые признаки спада в Белоруссии. Рост тарифов ЖКХ объявлен, зафиксированы цены на сахар, что влечёт его исчезновение, вводятся стимулирующие надбавки к зарплате чиновников, заколебался курс белорусского рубля.

Впереди посевная с новыми ценами на ГСМ, рост бюджетного дефицита и скачок инфляции. Запасы валюты стремительно тают, а две трети потребительского рынка Белоруссии — импорт.

Лишь 10% регионов Белоруссии покрывают расходы доходами. Остальные хронически убыточны и живут на дотации. И это в условиях всех видов российских дотаций и льготных цен.

Теперь деньги для дотаций будут получать от эмиссии. Как жить в условиях инфляции и товарного дефицита, население Белоруссии подзабыло, но теперь это придётся вспомнить. И самое главное, что Россия всего лишь всё оставит как есть, просто прекратив субсидирование белорусского бюджета излишними поставками нефти со скидками и доступ на свой рынок европейской контрабанды.

Понимая, что настал момент для информационной накачки белорусского социума, который готовят к «проевропейской революции», с Запада пошла серия информационных вбросов с тезисом освобождения от российской угрозы методом шоковой терапии. По принципу окон Овертона белорусский народ приучают к неизбежности болевого шока, смягчение которого будет возможно кредитами МВФ и скорейшими реформами.

Лука. Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Под словом «реформы» понимается обычный джентльменский набор в духе гайдаровских опытов над народом. Все экономические шаги должны быть совершены после их политической подготовки. Лукашенко понял, что это неизбежно, и сам начал подготовку этих шагов.

Так, по свидетельству агентства социального инжиниринга SEA, в рамках стратегии «Европейский выбор Беларуси» экономический блок белорусского правительства нанял серьёзного лоббиста — американскую юридическую фирму Crowell & Moring, задачей которой будет убедить министерство торговли США в том, что Белоруссия — это страна с рыночной экономикой.

После чего последует форсированное вступление в ВТО и подписание договора о зоне свободной торговли с ЕС. Параллельно начнётся демонтаж нынешнего политического режима.

Открытие рынков Белоруссии произойдёт в условиях наполнения законодательной и исполнительной власти республики радикальными прозападными и русофобскими силами. Они должны обеспечить политическое прикрытие революции, принимая все необходимые законы.

После того как политическая и судебная система Белоруссии будут поставлены под контроль Запада, начнётся банкротство нерентабельного госсектора, который составляет сейчас 70% белорусской экономики. Приватизация будет происходить по политическим критериям, и всё важное (а это примерно 25 предприятий) попадёт в руки американских ТНК. Всё остальное, как в Прибалтике, будет закрыто и продано на металлолом.

Так как в этот период в стране будет бушевать инфляция и товарный голод, Белоруссию завалят кредитами МВФ. Белорусскую АЭС закроют, деньги России, естественно, не вернут, более дорогая электроэнергия пойдёт в страну через Прибалтику из Швеции. Нефть и СПГ также через Прибалтику пойдут из США (Польша уже заявила, что для неё невозможен реверс по трубе «Дружба»).

Сельское хозяйство закроют как нерентабельное. Умрёт сектор IT, предмет гордости белорусов. В связи с закрытием российских рынков умрёт производство мебели, дверей, продуктов питания — в Европе всего этого не нужно. Машиностроение закроют.

Социальные льготы сократят и начнут их отмену, так как в бюджете для них нет денег. Начавшаяся безработица и обвал и без того низкого уровня жизни населения положат начало массовому бегству белорусов из Белоруссии. Любой социальный протест будет задавлен радикалами, которых сейчас усиленно готовят в лагерях Польши и Прибалтики.

Этап информационной накачки белорусского общества продолжается, радикалы из маргиналов превращаются в растущую силу. Сейчас их мало, но сектора их активности растут угрожающими темпами. Современные технологии и полная поддержка власти ускоряют процесс в разы.

Минское метро © ИА REGNUM

Шоковая терапия в Белоруссии по рецептам МВФ означает цветную революцию, проведённую в несколько этапов средствами мягкой силы. Это означает полную колонизацию Белоруссии Западом, прежде всего, США с участием Польши, Германии и Австрии. В Белоруссии, как и на Украине, будут введены внешнее управление и марионеточный режим.

Про суверенитет будет уже неприлично говорить, как в доме повешенного о верёвке. Высшая степень колониального подчинения совершенно в стиле оруэлловского «рабство — это свобода» будет объявлена высшей степенью суверенитета. Ведь Россию удалось вытеснить из Белоруссии. То, что туда гораздо глубже зашёл Запад, будет называться не изнасилованием, а браком по любви.

После достижения целей цветной революции начнётся процесс агрессивной культурной перекодировки белорусского общества. Через 30 лет на месте спокойных и радушных нынешних белорусов в результате смены поколений мы получим то, что теперь получили на Украине, в Польше и в Грузии. Готова ли Россия спокойно смотреть на то, как Лукашенко ведёт Белоруссию к гибели?

Сейчас, после возвращения из Сочи, Лукашенко объявил России информационную войну. Закрыть Белоруссию от российской версии происходящего чрезвычайно важно для успеха цветного переворота. Но все революции пожирают своих детей.

И первым, кого сожрёт цветная европейская революция в Белоруссии, будет сам Лукашенко. Предателей нигде не любят, и потому спокойного царствования в перекодированной Белоруссии ему не видать. Вместо белорусского Бориса Годунова судьба Гришки Отрепьева на литовской границе — вот что ждёт нового белорусского Мазепу. Царь, приводящий в Белоруссию англосаксов с поляками, всегда будет ненастоящим.