Ижевск, , 20:24 — REGNUM Удмуртия с начала года увеличила госдолг на 3,5 млрд рублей. По состоянию на 1 февраля 2020 года, объем долговых обязательств республики составил 49,542 млрд рублей, сообщает минфин региона.

Госдолг Удмуртии увеличился за счёт рост доли бюджетных кредитов в структуре госдолга на 3,5 млрд рублей или почти на 18% — до 22,992 млрд рублей. Доля бюджетных кредитов от общего объема задолженности составила 46,4%. Рост произошел за счёт привлечения кредита Федерального казначейства.

Объем коммерческих кредитов и выпущенных республикой ценных бумаг не изменились.

В минфине отметили, что в январе расходы на обслуживание госдолга составили 123,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе республика привлекла краткосрочный кредит Федерального казначейства, который ежегодно предоставляется на 90 дней под 0,1% годовых. В минфине тогда поясняли, что ежегодно в январе-феврале в региональный бюджет поступает около 5 млрд рублей при плановых расходах в размере 8 млрд рублей, в связи с чем и возникает необходимость привлечения бюджетного кредита, средства которого направят на выплаты заработной платы работникам организаций бюджетной сферы и предоставление гарантированных социальных выплат жителям республики.

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