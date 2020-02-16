Ижевск, , 20:08 — REGNUM В Ижевске впервые запустили акцию для школьников с 1 по 11 класс. Учащиеся смогут получить безлимитный проездной на месяц за сданные на переработку отходы — бумагу, стекло, пластик, металл, сообщает региональный оператор по обращению с ТКО (твёрдыми коммунальными отходами) ООО «Спецавтохозяйство».

Пока отходы на переработку принимает только один «Экопункт» в городе — около гипермаркета «Лента» на улице Камбарской. Однако компания ведёт переговоры с другими крупными торговыми точками для организации ещё одного пункта приёма сырья.

Первая акция состоялась 16 февраля с 11 до 15 часов.

«Экопроездной» даёт возможность безлимитного пользования тремя видами городского транспорта в Ижевске.

Отметим, сырьё принимает тот самый экопункт, который оснащен финским оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, экопункт оснащен двумя финскими пресс-компакторами вместимостью 400 кубометров отходов каждый. Сырье трамбуется автоматически за счет встроенного пресса. На каждом компакторе есть подробная инструкция о принимаемом вторсырье: один — под сбор макулатуры, второй — для пластиковой тары из-под напитков, молочных продуктов, растительных масел. Глава ООО «Спецавтохозяйство» Иван Маринин говорил, что в будущем планируется открыть еще несколько подобных экопунктов у торговых центров, где жители Ижевска смогут сдавать отходы в любое удобное время — указанный экопункт работает круглосуточно.

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